CHIESA, Futuro in bilico. Aston Villa e Newcastle su di lui

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus resta avvolto dai punti interrogativi, come spiega oggi il Corriere dello Sport. La società bianconera, ed il giocatore stesso, si sta interrogando sulla strada da percorrere in questa estate di calciomercato, fermo restando un contratto in scadenza nel 2025 ed una trattativa per il prolungamento che ancora non è decollata.

Per il quotidiano al momento le uniche due squadre ad aver mosso passi concreti per lui sono il Newcastle e l'Aston Villa, destinazioni che però al momento non sembrano scaldare il cuore del numero 7 bianconero.