CHIESA, Contatti continui Juve-Ramadani per il rinnovo

"Il contratto, gli infortuni, il ruolo e il rapporto con Max: Juve, i dolori di Chiesa" scrive Tuttosport. Federico Chiesa aspettava l’Udinese per riprendersi la Juve ma non è andata come previsto. La posizione in campo e il feeling a livello tecnico-tattico ma anche caratteriale con Allegri è una delle spine nella gestione dell’ex attaccante della Fiorentina.

"L’intesa con Allegri, si sa, non si è mai perfezionata, ma trovarla diventa fondamentale affinché la Juventus possa concludere la stagione raggiungendo, nella maniera meno tortuosa possibile, l’obiettivo Champions", scrive il quotidiano. In questo contesto poi si inseriscono i discorsi legati al futuro con il contratto in scadenza nel 2025. I contatti con Ramadani e il resto dell'entourage sono costanti: il rinnovo di Chiesa sarà uno dei temi caldi dei prossimi mesi in casa Juventus, anche perché il calciatore bianconero a luglio entrerà nell’ultimo anno di contratto e tra dodici mesi esatti sarebbe nelle condizioni di potersi accordare con un’altra squadra per il 2025-26.