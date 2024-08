CHIESA, A un passo dal Liverpool: quadriennale per lui

NOTIZIE DI FV BATURINA, CHI È IL TALENTO CROATO CHE PUNTANO I VIOLA L'ultimo succoso nome uscito in questi giorni in ottica Fiorentina è quello di Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria rilanciato da Sky Sport. Un giocatore sulla bocca di tanti club in giro per l'Europa, che la dirigenza viola vorrebbe... L'ultimo succoso nome uscito in questi giorni in ottica Fiorentina è quello di Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria rilanciato da Sky Sport. Un giocatore sulla bocca di tanti club in giro per l'Europa, che la dirigenza viola vorrebbe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi