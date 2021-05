CHIELLINI, Possibile futuro in MLS per il difensore

Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora tutto da scrivere e La Gazzetta dello Sport di questa mattina racconta di un primo incontro tra il giocatore e Andrea Agnelli avvenuto nella giornata di ieri. Chiacchierata interlocutoria tra i due, visto che ancora non è arrivato il momento di tirare le somme, ma una cosa è chiara: il difensore non vuole appendere gli scarpini al chiodo e continuerà a giocare per un altra stagione, alla Juventus oppure altrove. Non in Italia, più facile all’estero, magari in MLS. Il club bianconero deve ancora decidere se mettere da parte i sentimenti e procedere sulla strada del rinnovamento oppure offrirgli un altro anno di contratto per traghettarlo fino alla soglia dei 38 anni. Al momento l’addio resta ancora la soluzione più probabile, di certo sarà una decisione condivisa.