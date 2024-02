CHIARUGI, Big viola devono guidare il gruppo in alto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Chiarugi, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina, Napoli e Milan. Di seguito, un estratto dell'intervista: "Quest'anno la Fiorentina ha fatto una partenza straordinaria. Tuttavia, è una classifica che consente alle squadre di lottare ancora per gli obiettivi stagionali. Le distanze lasciano presagire una bella lotta. Calciatori come Gonzalez, Arthur, Bonaventura sono coloro che devono guidare la squadra verso i propri obiettivi. Sono queste le cose che un club può aspettarsi.

Ovvero, che questi grandi calciatori riscoprano il proprio valore. Un calciatore deve trasmettere la passione di indossare una maglia gloriosa. L'obiettivo deve sempre essere quello di dare tutto, senza mai tirare i remi in barca. Ci sono tante partite da disputare e tanti punti in palio. Mi auguro che i viola possano continuare a competere sul campo, oltre le difficoltà esterne al terreno di gioco".