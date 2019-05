CHAMPIONS, Salah: "Che emozione la finale"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Immagino tutti i giorni come potrà essere. È un'emozione, non vediamo l'ora". Così Mohamed Salah, intervistato da Sky Sport 24, racconta le proprie sensazioni a pochi giorni dalla finale di Champions League, per lui la seconda consecutiva, di sabato contro il Tottenham. "L'anno scorso sono stato sfortunato e contro il Real la squadra ha perso - aggiunge l'egiziano ex Roma -. Ora abbiamo un'altra occasione, c'è grande emozione me compreso. Sarà una partita difficile, ci conosciamo perché ci siamo affrontati in campionato, dove siamo arrivati davanti a loro. Ma questo non vuol dire nulla: sarà una partita a sé, siamo concentrati e vogliamo vincere. Conta anche la fortuna, ma dovremo impegnarci a fondo".