CECCHI GORI, Si aggrava: ora è in terapia intensiva

C'è molta apprensione attorno alle condizioni dell'ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori: come riferito in questi minuti da Rai1, nel corso della puntata odierna di "Storie italiane", questa mattina Cecchi Gori (81 anni) è stato ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma, città in cui l'ex patron viola vive da sempre. Cecchi Gori, nel fine settimana, aveva accusato un malessere a livello di battiti cardiaci molto bassi ed era stato preventivato il ricovero lunedì per accertamenti respiratori. Nella notte tra lunedì e martedì però c'è stata una crisi respiratoria che ha imposto il cambiamento di reparto.

L'ex patron della Fiorentina già nel 2017 era stato ricoverato sempre al Gemelli per un'ischemia cerebrale. Il suo press agent Perrone ha spiegato che la situazione è apparsa molto grave come quella di 7 anni fa, visto che in quell'occasione Cecchi Gori rimase in ospedale per oltre due mesi.