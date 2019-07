CATANIA, Esonerato l'allenatore Andrea Sottil

(ANSA) - CATANIA, 2 LUG - Andrea Sottil non è più l'allenatore del Catania. Il tecnico di Venaria Reale è stato sollevato dall'incarico con il suo staff, formato dall'allenatore in seconda Gianluca Cristaldi, dal collaboratore tecnico Salvatore Gentile e dal responsabile della preparazione atletica Cristian Bella. Esonerato lo scorso febbraio dopo la sconfitta di Viterbo e richiamato in panchina per i play off, Sottil, vincolato alla società etnea per altri due anni, non è riuscito a centrare la promozione con i rossazzurri, eliminati dal Trapani nella semifinale degli spareggi promozione di Serie C. Si avvicina, adesso, l'ufficializzazione del nuovo tecnico del Catania, ruolo per il quale è in pole Andrea Camplone, ex allenatore, tra gli altri club, di Perugia, Bari e Cesena.