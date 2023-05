CASARSA, UECL? La Viola ora provi a vincere tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Gianfranco Casarsa, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, in occasione del torneo calcistico Memorial Ballerini, tenutosi a Tavarnuzze : "Firenze è nel mio cuore, questo torneo è importante e bello, pieno di vecchi calciatori".

Che ne pensa della Fiorentina attuale?

"Devo dire che seguo poco il calcio, non mi piace in questo momento. Il nostro era più puro. Ovvio che se vince la Viola sono contento, è come se vincesse una parte del mio corpo".

Firenze è sempre stata una piazza criticona, alcuni screditano la Conference League.

"Io ripeto, quando una squadra non ha vinto come le grandi squadre, Juve, Inter, Milan... tutto quello che si può vincere bisogna vincerlo, questo è lo sport puntare sempre alla vittoria".

Che ne pensa dello scudetto del Napoli?

"È stato un debacle dei piani alti, poi è stato bravo il Napoli a sfruttare al meglio l'occasione e complimenti a loro".

Come mai afferma che il calcio di oggi peggiorato?

"Non è peggiorato è più tecnico, è fatto da persone che pensano che la tecnica è fondamentale e anche la tattica ma di tecnica di base quelli di adesso non ne sanno un fico secco".