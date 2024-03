CAPOZUCCA, Gilardino è un allenatore molto bravo

FirenzeViola.it

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport da Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, c'è spazio anche per le personali valutazioni del dirigente su profili con i quali ha avuto modo di lavorare a diretto contatto come l'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino, oggi allenatore del Genoa: "Sta coronando un percorso splendido. Mi piace per serietà e compostezza. Magari è poco pubblicizzato per il suo carattere introverso ma è bravissimo. Quest'anno ha messo in difficoltà tutte le big e legge bene le partite".