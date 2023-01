CAPEZZI, Il Cosenza mette nel mirino l'ex Fiorentina

Dopo aver tesserato il portiere Micai il Cosenza guarda ancora in casa Salernitana, ma questa volta per un centrocampista. Secondo quanto raccolto da Cosenzachannel.it il club calabrese avrebbe messo nel mirino Leonardo Capezzi, in scadenza con il club campano che non ha intenzione di proporgli il rinnovo. L'ostacolo potrebbe essere la durata del contratto da proporre al classe '95 che però, come per l'ex compagno di squadra, potrebbe decidere di firmare solo fino a giugno vista la prospettiva di un possibile doppio salto all'indietro.