CABRAL, Non si ferma più: un altro gol col Benfica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Terzo gol consecutivo (e quarto nelle ultime sette partite) per Arthur Cabral con la maglia del Benfica: il centravanti brasiliano, con una rete realizzata al 34’, ha permesso alla sua squadra di strappare il pass per le semifinali di Coppa di Portogallo. Il Benfica infatti si è imposto in trasferta per 2-1 sul campo del Vizela (di Joao Mario e Petrov gli altri sigilli) e grazie a questo risultato ha centrato il penultimo atto del torneo nazionale, dove affronterà in doppio confronto lo Sporting, nel classico derby di Lisbona.