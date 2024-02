CABRAL, In Portogallo ancora esaltato: "Chi è il re?"

FirenzeViola.it

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, c’è spazio per la vittoria del Benfica contro il Gil Vicente. Successo per 3-0 con protagonista l'ex Fiorentina Arthur Cabral e Aquile al comando della classifica con 2 punti di vantaggio sullo Sporting che ha una gara in meno. Per l'ex numero 9 della Fiorentina quello di ieri è stato il quarto gol nelle ultime otto partite, score che gli è valso il soprannome di "O Rei" (ovvero "il re"). Intanto in casa Porto si pensa alle presidenziali con il duello tra Pinto da Costa e l'ex allenatore Villas Boas.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

Record: "Aguia a solta" ("Aquila in libertà")

A Bola: "Quem è o rei agora?" ("Chi è il re adesso?)