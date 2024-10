C. RANIERI, Toccata e fuga a Firenze per un pranzo

Soffermatosi a Firenze per una toccata e fuga l'ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri, che proprio nella gara del suo Cagliari contro i viola a maggio scorso ha dato l'addio al calcio come tecnico di club, è stato avvistato a Firenze. Un pranzo a base di ribollita e bistecca con la moglie e alcuni amici in un noto ristorante del centro e poi di nuovo vola con una promessa, ovvero quella di tornare presto nel capoluogo toscano, dove ha allenato dal 1993 al 1997.