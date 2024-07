Cosimo Fiorini, ex calciatore delle giovanili viola che nel 2022 lasciò il club viola (non senza polemiche) per andare allo Zurigo. Oggi per lui, a 18 anni, arriva il primo contratto da professionista e l'inserimento nella prima squadra dello Zurigo stesso. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per altri due anni.