Burdisso, tra i candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan

L'edizione odierna di TuttoSport fa il punto della situazione riguardo alla situazione societaria e, in modo particolare, alla ricerca di un direttore sportivo. Al club rossonero manca una figura di campo che possa fare da tramite con le figure di Ibrahimovic e Moncada. Entro fine marzo verrà presa una decisione. I nomi più gettonati sono quelli di Fabio Paratici, Igli Tare, Andrea Berta e Francois Modesto, ma occhio anche ad altri profili che hanno già lavorato in Italia come quello dell'ex Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso. L'argentino è stato anche compagno di squadra di Ibrahimovic all'Inter.