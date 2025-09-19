Brocchi contro Corvino: "Dice che non ci sono italiani forti? È una falsità"

Christian Brocchi, intervenuto sul canale YouTube Calcio Franco, ha commentato duramente le parole di Pantaleo Corvino, attaccando il dirigente del Lecce per quanto detto sui giovani italiani: "A me spiace dirlo, ma quando sento un direttore come Corvino, con cui ho lavorato ai tempi della Fiorentina, dire che i giovani italiani sono scarsi, devo rispondere e dire che è una falsità. Perché ne conosco tanti e non sono scarsi, spesso si va a prendere gli stranieri per altre ragioni. Non parliamo di tecnica però perché non è vero.

Gli italiani non giocano per altri motivi, non perché stanno al telefono piuttosto che giocare per strada. La questione è seria. Non mi aspettavo un commento del genere da lui, ci sono rimasto male".