© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella prima gara da ex viola, Josip Brekalo ha subito giocato titolare nell'Hajduk Spalato, nella trasferta contro l’Osijek. L'esterno è rimasto in campo per tutto il tempo di gioco ma la squadra non è andata contro l'1-1.