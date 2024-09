BREKALO, Alla seconda partita arriva il rosso diretto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non un buon inizio l'avventura in Turchia per Josip Brekalo, che dopo aver perso al debutto contro il Fenerbahce lascia i suoi in dieci nel pareggio per 0-0 contro l'Antalyaspor. L'attaccante croato ha subito un espulsione diretta al 77' dopo una dura entrata sul ginocchio del centrocampista avversario Rakip. Per il Kasimpasa un'ora in campo anche Antonin Barak.