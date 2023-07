BRANCOLINI, Il Lecce lo vuole mandare in prestito in B

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce sta valutando diverse situazioni riguardanti i profili attualmente in giallorosso. Tra questi, c'è anche l'ex Fiorentina Federico Brancolini, che dopo la trafila nelle giovanili della formazione toscana si è legato ai salentini fino al 2027, senza però trovare spazio nella passata stagione che ha visto i pugliesi in Serie A. Proprio per questo, come si legge su TuttoMercatoWeb.com, il club, che crede nel classe 2001, starebbe valutando la possibilità di mandarlo in prestito a giocatore, con maggior gradimento per qualche piazza di Serie B.