BORJA, Comunicazione viola? Penso che il confronto aiuti

Così Borja Valero, ex giocatore viola, torna a parlare del suo addio al calcio nel 2021, quando vestiva la maglia della Fiorentina: “Volevo continuare a giocare, anche per smettere con la maglia della Fiorentina e salutare i tifosi, dopo gli anni di stadi chiusi per la pandemia. Avevo voglia di proseguire e pensavo di avere ancora qualcosa da dare in campo, ma la Fiorentina non mi confermò e non me la sentivo di cambiare casa un’altra volta e riiniziare altrove”.

Sul suo passaggio all’Inter invece ha detto: “Ebbi un problema con un dirigente viola, non mi riteneva adatto per far parte della Fiorentina di Pioli e mi ha messo alle strette. Il mio contratto scadeva dopo due anni, ma arrivare al litigio mi avrebbe fatto passare una brutta situazione. Così ho colto la possibilità che mi porse l’Inter. Poi, una volta che quel dirigente non c’era più, sono tornato a Firenze”.

Sulla comunicazione della Fiorentina: "La società ha scelto di fare comunicazione dall’interno, è una decisione che va rispettata. Non facendo conferenze stampa e trasmettendo più che altro i loro contenuti, quello che passa è un messaggio solo ed esclusivamente aziendale. Penso che il confronto faccia bene, le critiche possono aiutare a crescere. A me non è mai piaciuto rilasciare interviste, ma quando c’era da metterci la faccia non mi tiravo mai indietro davanti ai microfoni“.