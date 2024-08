BOLOGNA, Italiano: "Occasioni sprecate, ma ottima prestazione"

Fonte: ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Soddisfatto per la prestazione, deluso dal risultato. E' questo lo stato d'animo di Vincenzo Italiano dopo il pareggio casalingo del suo Bologna con l'Udinese, che parte dal rammarico: "Abbiamo avuto un minuto in cui non siamo riusciti a riconquistare la palla e ad uscire dalla nostra metà campo in modo pulito: così è nato il rigore e poi il loro gol su corner. Peccato perché sono due punti persi per strada ma sono comunque contento per la buonissima settimana di lavoro e la prestazione ottima dei miei ragazzi". Sul piano del gioco il Bologna convince, confermandosi sulla linea della scorsa stagione. Troppe però le occasioni sprecate da Ndoye, Orsolini e Castro: "Non è mai semplice alla prima di campionato e sono addirittura sorpreso in positivo per come ci siamo espressi e per quanto abbiamo creato, concedendo quasiniente. Serve solo maggior concretezza davanti. Complimenti comunque al portiere dell'Udinese per la serie di parate importanti". Si tiene stretto il primo punto della stagione il neo tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic: "Sono felice, abbiamo conquistato un punto contro un avversario forte.

Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma non abbiamo mai mollato. Okoye ha fatto un'ottima prestazione, ha giocato in maniera fantastica questo è punto è pesantissimo". Ancor più perché sofferto: "La prima gara è sempre difficile. Non abbiamo potuto giocare come volevamo e nel primo tempo abbiamo concesso troppe transizioni su nostri errori. Stiamo cercando di giocare in maniera più offensiva e tenendo la linea difensiva più alta. Ci sono cose da migliorare, ma sono felice del punto e dell'atteggiamento di una squadra che non ha mai mollato anche nelle difficoltà". (ANSA).