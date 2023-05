BOJINOV, Vlahovic? Juventus diversa dalla Fiorentina

Fonte: Gazzetta dello Sport

Valeri Bojinov, ex viola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione complicata che Dusan Vlahovic sta vivendo alla Juventus in termini di gol, dopo l'addio da Firenze:"Arrivare in una squadra di campioni e dimostrare di essere al loro pari non è mai facile. È chiaro che non può avere sin da subito la stessa incisività che aveva alla Fiorentina. Ricordiamoci che molti problemi fisici lo hanno limitato, facendogli perdere la condizione".

Sta facendo fatica ad adattarsi al gioco di Allegri, rispetto a quello proposto da Italiano? "La Fiorentina puntava tutto su di lui, era il punto di riferimento degli altri dieci che lo mettevano nelle migliori condizioni per segnare. Alla Juve è totalmente diverso, il fatto che ci siano decine di fuoriclasse influisce sul suo adattamento. In squadre blasonate come quella bianconera è il singolo che deve adattarsi alla squadra, come del resto ha fatto Milik".