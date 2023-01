BOJINOV, Sarà il vice allenatore del Dobrudzha

Nuova avventura in patria per Valeri Bojinov. L'attaccante classe '86 infatti ha trovato l'accordo con il Dobrudzha Dobrich, club di seconda divisione bulgara, allenato da Sasho Angelov, patrigno dello stesso calciatore. L'ex di Fiorentina, Juventus e Parma fra le altre, entrerà infatti nello staff tecnico della squadra, ma per lui è pronto anche un ruolo da allenatore-giocatore qualora desse buoni segnali dal punto di vista fisico. Bojinov dunque potrebbe anche guidare l'attacco del Dobrudzha oltre che iniziare il nuovo percorso di carriere per quando appenderà le scarpette al chiodo.