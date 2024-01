BERTONI, Ieri male Italiano, adesso occhio ai capitomboli

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola, Daniel Bertoni, si è così espresso sul k.o. della Fiorentina contro il Napoli in Arabia: "Intanto lo spettacolo non è stato all'altezza di una semifinale di Supercoppa, non mi è piaciuto l'arbitro e i viola non sapevano come incidere contro un Napoli che ha fatto il suo. Ikoné ha sbagliato tutto, ma sul rigore l'allenatore deve prendere in mano la situazione. Non sarà facile per la Fiorentina mantenere il quarto posto in classifica, devo dire che la squadra è pure più debole rispetto a un anno fa. Gonzalez? Magari con uno come lui, che fa la differenza, sarebbe andata diversamente ieri".