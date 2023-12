BERNARDESCHI, Resta vivo un possibile ritorno alla Juve

Fonte: TMW

Resta viva l'ipotesi Federico Bernardeschi per la Juventus. Il centrocampista si può muovere dal Toronto, dopo che in estate è stato a un passo dal Besiktas ma che, per motivi fiscali, non ha potuto accettare. La franchigia della Major League Soccer è pronta a prestarlo per sei mesi, cioè fino al termine della stagione, con l'ala che poi tornerebbe per concludere i suoi due anni fiscali negli Stati Uniti per evitare di incappare in una questione di tasse. Bernardeschi sogna, appunto, il ritorno in Serie A.