BELOTTI, Può lasciare Como. Piace al Venezia

Dopo solo sei mesi Andrea Belotti potrebbe lasciare il Como. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com il Gallo è in cerca di maggiore spazio e su di lui ci sarebbe il Venezia. Arrivato a Como dalla Roma, dopo sei mesi in prestito secco alla Fiorentina, il centravanti bergamasco potrebbe salutare la formazione lombarda dopo soli due gol in 15 partite di campionato. Vedremo se al Venezia Belotti potrà trovare maggiore minutaggio.