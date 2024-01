BADELJ, Gilardino uomo di spessore che sa di calcio

FirenzeViola.it

Intervistato dal Secolo XIX, l'ex centrocampista e capitano della Fiorentina Milan Badelj ha espresso attestati di stima per il proprio allenatore, anch'egli grande ex viola, Alberto Gilardino: "E’ stato fondamentale, adesso tutti lo scoprono come rivelazione della Serie A. Per me è un uomo di spessore che sa di calcio e che continua a migliorare, ha un anno di esperienza in più e non si vuole fermare. E’ arrivato con l’etichetta di traghettatore, io ho capito che sarebbe stato fondamentale per come si è messo a disposizione della squadra fin dall’inizio".