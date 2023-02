B. VALERO, Io e Cuadrado siamo stati vicini al Bayern

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, in uno speciale con DAZN ha raccontato un retroscena sulla sua carriera: "Una volta mi ha chiamato Guardiola. L'altro giorno sono stato in Spagna con il suo storico vice e mi raccontò che quando eravamo al Bayern seguivamo la Fiorentina per Cuadrado e Pep disse che però gli piacevo io. Siamo stati a un passo da Monaco...".