ATALANTA, Sartori blinda Ilicic. E su Pasalic...

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "I tre tenori, Gomez, Ilicic e Zapata, resteranno a Bergamo per un po' di tempo. Oggi all'Atalanta vengono tutti volentieri, siamo sulla bocca di tutti per i risultati e per quello che stiamo facendo". ". Il responsabile dell'area tecnica del club lombardo, Giovanni Sartori, conferma così a Sky Sport la linea di gestione che ha portato la squadra di Gasperini ad eccellere in campionato e in Champions, smentendo chi la vede sempre come pronta a vendere i pezzi migliori. "Ogni anno cediamo un elemento, massimo due, ma per reinvestire per diventare più forte. Penso a Muriel, Zapata, Malinovsky e De Roon. Tutti sono stati a guardare i nostri conti nelle cessioni ma pochi hanno guardato a quanto abbiamo investito", ha detto Sartori, il quale ha annunciato che sta lavorando da tempo alla gestione dei due prestiti in scadenza, Pasalic a Tameze: "Stiamo provando a riscattare Pasalic dal Chelsea, mentre per Tameze stiamo parlando con il Nizza per allungare il prestito e poi esercitare a fine stagione il diritto di riscatto". A pochi giorni dalla ripresa del campionato, l'Atalanta ha però gli occhi puntati anche sulla Champions League. "Abbiamo capito in questi anni che l'Europa è una cosa bellissima - ha dichiarato Sartori -. Senza l'interruzione saremmo arrivati ai quarti in una condizione psico-fisica ottimale e avremmo detto la nostra. Cercheremo di passare il turno, la mentalità dell'allenatore è stata fondamentale per rendere l'Atalanta così solida". (ANSA).