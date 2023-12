AQUILANI, Ci manca la fame, i risultati non ci soddisfano

FirenzeViola.it

Solo due vittorie nelle ultime dieci partite per il Pisa di Alberto Aquilani, che si appresta ad affrontare il Palermo al Barbera. Il tecnico dei toscani, ex allenatore della Fiorentina Primavera, parla così in conferenza stampa: "Cosa mi preoccupa - si legge su CalcioPisa.it -? Il fatto che i ragazzi calino anche solo di un centimetro nel credere ciò che propongo. In questo momento i risultati non ci premiano. Ci manca la fame, ma non la voglia di correre e lottare. La squadra è dentro in tutte le situazioni. A Catanzaro abbiamo fatto dal punto di vista del gioco forse una delle migliori prestazioni, mi dà fiducia, ma non concretizziamo. I risultati non ci soddisfano. Non ci piacciono. Lavoriamo quotidianamente perché i risultati arrivino”.

Sulla contestazione dei tifosi, poi, l'allenatore romano spiega: "Li capisco. Lo comprendo e capisco che non siano contenti. Nel calcio questi momenti ci stanno, fa parte. Posso dire che questa squadra ha sempre messo sudore, grinta. Facciamo di tutto per soddisfare i tifosi, che sono quelli della Curva che hanno messo gli striscioni: fondamentali per noi. Vogliamo risolvere la situazione, soddisfacendoli con i risultati”.

Questo, invece, il punto sulla condizione fisica della squadra: "Domani non ci sarà Barberis, ha una botta sul polpaccio. Nemmeno Beruatto ci sarà, ha un problema alla caviglia. Caracciolo è recuperato, ci è mancato tanto ed è molto importante per questa squadra. Ci dà lo spessore del quale abbiamo bisogno. La difesa a tre è un’opzione”.

Infine un pensiero sulla formazione di Eugenio Corini: “A inizio anno tutti abbiamo messo il Palermo tra le favorite. Affrontiamo una squadra dal potenziale altissimo. Oggi possiamo dire cosa vogliamo, ma sarà il pallone a decidere”.