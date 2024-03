AMRABAT, Errore decisivo per il gol di Haaland nel derby

FirenzeViola.it

Stagione difficile per Sofyan Amrabat in Premier League con la maglia dello United. Il centrocampista marocchino, passato l'estate scorsa in prestito dalla Fiorentina ai Red Devils, non è riuscito ad imporsi in Inghilterra e il suo ritorno a Firenze a giugno è sempre più probabile. Emblema delle difficoltà del classe 1996, e in generale di tutta la squadra, l'errore in fase di possesso che ha mandato in porta Haaland per il gol del 3-1 finale. Amrabat, entrato in campo all'82', neanche dieci minuti dopo il suo ingresso ha perso palla al limite dell'area di rigore lasciando la possibilità a Rodri di servire Haaland davanti a Onana.