AMORUSO, Non convinto Commisso spenda molto

L'ex giocatore Lorenzo Amoruso è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole: "La Fiorentina? Io non voglio essere pessimista, ma se andiamo ad analizzare gli americani che sono in Italia. Pallotta, Saputo, Tacopina non hanno speso fior di milioni per fare una squadra da scudetto. Firenze e Fiorentina sono un connubio marketing stratosferico. Tanti sono convinti che Commisso spenderà tanti soldi, ma io non sono così ottimista. Non ho mai visto americani arrivare in Italia e spendere cifre astronomiche".