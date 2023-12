ALONSO, Problemi schiena: possibile intervento chirurgico

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si prospetta lo spettro dell'intervento chirurgico per Marcos Alonso, difensore del Barcellona con un passato fra Chelsea e Fiorentina. Il giocatore è fermo da inizio mese per un problema cronico alla schiena che, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe presto portare il club catalano a consigliare l'intervento al giocatore. Proprio come è accaduto alcuni mesi fa a Marc André ter Stegen Alonso (32) nel corso della stagione attuale ha preso parte a sole sette gare per appena 299' in campo.