ALL. BENF, Cabral? Giocatore perfetto per il gol vittoria

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Benfica, Roger Schmidt, ha speso qualche parola sull'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, ai microfoni di Dazn, dopo il successo contro il Salisburgo. Queste le sue parole: "È stata una settimana davvero speciale per tutti, e anche per Arthur Cabral. Sappiamo cosa vuol dire, è arrivato al Benfica con molte motivazioni e ci ha messo molto tempo per segnare il suo primo gol...Era importante segnare un gol come quello di oggi, molto importante per la squadra e per il Benfica. Era il giocatore perfetto per segnare il gol della vittoria. Abbiamo giocato bene, creato occasioni nel primo tempo, segnato due gol.

Nella ripresa abbiamo avuto due occasioni per passare in vantaggio. Poi, dal nulla, hanno segnato per il 2-1. Serviva tanta pazienza e mentalità, perché abbiamo creato molte occasioni per segnare. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo segnato in una fantastica fase offensiva. Abbiamo meritato questo gol e l'Europa League".