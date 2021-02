AGUDELO, Grazie al mister che mi ha dato fiducia

Kevin Agudelo dopo la partita vinta dal suo Spezia contro il Sassuolo, in cui l'ex Fiorentina ha agito da falso nueve, è intervenuto ai canali ufficiali del club bianconero: "Siamo felicissimi perché avevamo lavorato tanto in settimana per vincere quest'oggi, anche perché affrontavamo una grande squadra e non potevamo lasciare nulla al caso. Siamo stati bravi a rimanere in partita anche dopo lo svantaggio, a testa bassa siamo riusciti a ribaltarla e a vincere meritatamente".

Sulla sua posizione di "falso nueve".

"Oggi ho giocato in un ruolo diverso ma in cui mi trovo bene, devo ringraziare anche i miei compagni che mi hanno dato fiducia, dicendomi che sarei stato all'altezza del ruolo, così come anche il mister, che ha creduto in me; sono contento di aver dato il mio contributo per la vittoria e per la bella prestazione della squadra".

Sul percorso dello Spezia.

"Manca ancora tanto alla fine della stagione, dobbiamo continuare così, entrando in campo sempre con la testa giusta, ma sicuramente successi come quello di oggi aiutano a lavorare meglio e a credere con ancor più convinzione nella possibilità di cogliere l'obiettivo che ci siamo prefissati".