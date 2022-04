ADANI, Fiorentina la squadra che è migliorata di più

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV BARONE, RINNOVO ITALIANO? "C'È OPZIONE, PARLEREMO" Nel tran tran richiesto da una giornata fitta come quella di oggi, ricca di appuntamenti istituzionali per i vertici della Fiorentina, il dg Joe Barone ha trovato modo di rispondere ad alcune domande, tra le quali quella sul futuro dell'attuale allenatore Italiano e del... Nel tran tran richiesto da una giornata fitta come quella di oggi, ricca di appuntamenti istituzionali per i vertici della Fiorentina, il dg Joe Barone ha trovato modo di rispondere ad alcune domande, tra le quali quella sul futuro dell'attuale allenatore Italiano e del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi