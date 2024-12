ADANI, A punte invertite poteva finire 3-0 per la Juve

FirenzeViola.it

L’ex viola e oggi commentatore televisivo, Daniele Adani, è intervenuto a La Domenica Sportiva per parlare di Juventus-Fiorentina: “I bianconeri sono stati troppo vulnerabili, hanno incassato una rimonta ingenua e i cambi non hanno dato nulla. Cambiaso e Yildiz sono entrati male, aggiungo che a centravanti invertiti la partita finiva anche 3-0 per la Juve. Vlahovic è in ritardo rispetto al suo ruolo e alla maglia che indossa. Sta sbagliando davvero troppo”.