ZOLA, Il lavoro del club viola porterà i suoi frutti. Italiano...

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

Così Gianfranco Zola ai media presenti all'evento organizzato per i quattro anni della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci: "Mi fa molto piacere essere qui e ritrovare Alberto Di Chiara oltre agli altri ex calciatori. Ci siamo divertiti tanto, era bello giocare in quel campionato. C'era qualità e competizione, ora però c'è un'altra generazione con realtà europee molto forti".

Si sente leggermente fiorentino col ruolo in Lega Pro?

"Ho sempre avuto simpatia per la Fiorentina, avversario molto ostico".

Accanto a chi avrebbe voluto giocare tra i viola?

"Batistuta, Rui Costa, Antognoni... Ce ne sono stati tanti di campioni".

La Fiorentina di oggi che sensazioni le suscita?

"E' allenata da un bravo tecnico che si sta costruendo come una realtà di primo livello. Si è investito molto nel settore giovanile anche col centro sportivo. Tutto ciò porterà dei risultati".

Tra Nico Gonzalez e Bonaventura chi preferisce?

"Sono due ottimi giocatori, è una bella lotta. Probabilmente io potevo essere una via di mezzo tra loro, perché rispetto a Jack ero più attaccante ma anche con qualità da centrocampista".