ZACHARIASSEN (FERENC.), Viola una top: stadio aiuterà

Fonte: dal nostro inviato a Budapest (Ungheria)

Assieme al tecnico del Ferencvaros Dejan Stankovic, dalla sala stampa della Groupama Arena ha preso la parola anche Kristoffer Zachariassen, mediano della squadra magiara. Ecco le sue parole: "Abbiamo giocato delle belle gare fino ad ora e sono convinto che anche domani sarà un'altra partita molto importante, contro una squadra top come la Fiorentina. Sono certo che domani lo stadio ci darà una grande mano".

Sulla sconfitta contro il Paks: "Perdere fa sempre parte del calcio... ma dà la possibilità anche di apprendere in vista delle gare successive. Noi siamo pronti per vivere una partita molto importante".

Sulla Fiorentina e sul possibile pareggio: "La Fiorentina è una squadra molto forte ma noi abbiamo mostrato come nel nostro stadio possiamo battere chiunque. E anche domani scenderemo in campo per vincere e lo vogliamo dimostrare a tutti".