VRANCKEN (ALL.GENK), In campo ottimisti. E sui viola...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Alla vigilia della sfida di Conference League - valida per la quinta giornata della fase a gironi - tra Fiorentina e Genk dalla sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il tecnico dei belgi Wouter Vrancken. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul momento della squadra dopo la sconfitta con lo Standard Liegi: "Ho parlato tanto coi miei giocatori, spero che abbia funzionato. Servono motivazioni ma anche i risultati, come quello che vogliamo tutti domani. I giocatori sanno essere critici con se stessi, sta a loro far vedere il loro valore".

Sulla gara di domani: "Sarà una partita difficile, visto che i viola hanno messo in difficoltà il Milan, ma nella gara d'andata abbiamo fatto vedere di poter essere competitivi: dobbiamo scendere in campo con ottimismo".

Sulla strategia che adotterà domani: "Non voglio rivelare nulla... vogliamo però dominare la gara con un calcio propositivo, non vogliamo aspettare l'avversario. Non è nel nostro dna".

Sul girone equilibrato: "Durante il sorteggio la Fiorentina era vista come la squadra favorita del gruppo e penso che sia ancora così... ma questo è il bello del calcio. Domani scenderemo in campo con il ruolo di sfavoriti ma speriamo di ottenere un buon risultato".

Su quali giocatori viola teme di più: "La Fiorentina gioca un bel calcio, con una pressione alta: non come si diceva in Italia un tempo, il "catenaccio". È stato bello studiarla. Penso che sia una squadra forte".