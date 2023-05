VOGEL, Giornata storica: abbiamo piccolo vantaggio

FirenzeViola.it

La Fiorentina è chiamata a fare l'impresa contro il Basilea nella semifinale di ritorno di Conference League dopo la sconfitta subita all'andata al Franchi per 2-1. A breve, dalla sala stampa del St-Jakob Park in Svizzera, interverrà in conferenza stampa il tecnico degli elvetici Heiko Vogel.

13.30 - Inizia la conferenza stampa.

Come affronterete la partita domani?

"Penso che sarà una partita diversa rispetto all'andata perché ci siamo creati un piccolo vantaggio. Non si è deciso niente ma abbiamo un piccolo vantaggio e quindi inizieremo con un gol di vantaggio. Domani verrà presa una decisione, o dentro o fuori. Mi aspetto una partita molto difficile, sicuramente dovremo soffrire. La Fiorentina cercherà di dare tutto per passare e noi dovremo difenderci nel modo corretto sperando di avere un'altra giornata perfetta come all'andata".

Dopo la partita col Nizza disse che avevate sottovalutato i francesi, pensa che ci sia il rischio di commettere questo errore?

"Non credo che abbiamo sottovalutato il Nizza, abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra difficile. Abbiamo vinto in modo fortunato ma nessuno sottovaluterà l'avversario".

Che Fiorentina si aspetta?

"E' una partita importante per entrambe le squadre, sarà storica per entrambe. Mi aspetto una Fiorentina che comincerà con grande pressione per recuperare il piccolo svantaggio dopo l'andata. Farà pressione anche quando avremo possesso palla giocando in modo offensivo".

In casa avete avuto qualche difficoltà, perché?

"Non mi pare che abbiamo avuto difficoltà in casa. Dobbiamo dimenticare cosa è successo nel corso della stagione pensando solo a domani. E' una giornata di festa, dobbiamo divertirci con consapevolezza".

Sold out come non succedeva da anni, cosa chiede ai suoi tifosi?

"Ho capito che è una partita importante per tutti, sarà una grande festa. Ci sarà una squadra che vince e una che perde ma l'importante è che sia una partita corretta, con comportamento corretto anche da parte dei tifosi".

Cosa vi aspettate da Cabral?

"E' un ottimo giocatore e non solo per il gol. Lavora molto per la squadra. L'importante è che non segni come all'andata. E' un giocatore pericoloso e spero che riesca a mantenere questa condizione come all'andata. So che sarà pericoloso. Ha vissuto un buon periodo a Basilea ed è diventato famoso a livello internazionale, sappiamo ciò che ha fatto per noi e riceverà l'accoglienza che merita per questo".

Cosa significherebbe uscire domani vista la posizione in campionato?

"Vogliamo andare in finale perché in campionato non sta andando benissimo però io penso solo alla Fiorentina. Non voglio pensare al campionato ma solo a domani. Dobbiamo concentrarci su questo e non sulla posizione in campionato. Voglio che i giocatori facciano il loro meglio".

Cambierà qualcosa rispetto all'andata?

"C'è sempre un motivo per cambiare qualcosa se ce n'è bisogno. Penso che anche la Fiorentina penserà a cosa migliorare rispetto all'andata. Ognuno farà le sue scelte. Non penso che la Fiorentina sarà la stessa dell'andata. Per questo ho preparato i calciatori perché la gara sarà diversa. I dettagli faranno la differenza".

All'andata avete annullato gli esterni viola, sarà una chiave della partita di ritorno?

"Sicuramente è un aspetto importante, perché possono essere pericolosi in quel settore di campo. Noi abbiamo prestato molta attenzione in tal senso ma non è l'unica forza della Fiorentina. Ci sono altri fattori da tenere presenti. Dobbiamo puntare sui nostri punti di forza e non solo sull'annullare i viola. Loro avranno delle occasioni ma le avremo anche noi. Loro dovranno rischiare di più, noi potremo giocare anche in contropiede. Abbiamo grande rispetto ma dobbiamo pensare solo a noi stessi".