VIOLA PARK, Si riparte con le bandiere a mezz'asta

Fonte: dal nostro inviato- G. Galassi

Tutto pronto al Viola Park per il ritorno in campo: dopo quattro giorni passati tra l'ansia per le condizioni del Dg Joe Barone e il dolore per la sua scomparsa, certificata martedì pomeriggio, la squadra torna in campo. Primo allenamento per la Fiorentina fissato alle ore 11 di stamani. Una seduta speciale, la prima senza uno dei dirigenti più importanti e presenti negli ultimi anni. Un personaggio che sarà onorato anche oggi, poco prima dell'allenamento, dai calciatori, mentre il Viola Park anche per le prossime ore terrà le bandiere a mezz'asta in segno di lutto.