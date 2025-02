Dagli inviati Viola in campo al Viola Park: in tre a parte. Kean farà altri accertamenti

Notizie dal campo in casa Fiorentina, all'indomani della sconfitta con il Verona e in vista della gara di venerdì in campionato contro il Lecce. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la squadra stamattina è tornata in campo al Viola Park per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni. I giocatori che hanno partecipato alla partita di ieri hanno svolto una sessione di scarico, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente. Adli, Colpani e Gudmundsson hanno seguito un programma personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni.

Nel frattempo, la dirigenza era presente al centro sportivo con i responsabili dell'area tecnica Pradè e Goretti. Kean, invece, è rientrato da Verona all'alba e non era presente al Viola Park: il classe 2000 verrà monitorato giorno per giorno con una serie di accertamenti specifici, anche grazie a consulenti esterni.