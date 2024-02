VIOLA, I dirigenti al Viola Park: per ora lavorano da lì

Fonte: dal Viola Park, Niccolò Righi

I dirigenti della Fiorentina lavoreranno da Bagno a Ripoli, dal Viola Park sede del centro sportivo viola. Joe Barone e Daniele Pradè in particolare (quest'ultimo arrivato negli uffici verso le 10), saranno molto impegnati in queste ore tra gli affari in uscita e in entrate, ma non sono attesi a Milano, sede del calciomercato, almeno per la mattina: probabile dunque che porteranno avanti le ultime trattative dal Viola Park per tutta la giornata.