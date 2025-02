Live Vieira commenta il ko con la Fiorentina: "Meritavamo il pari: abbiamo sbagliato il 1° tempo"

Patrick Vieira, tecnico del Genoa, al termine della gara con la Fiorentina persa per 2-1 si è espresso così di fronte ai giornalisti, dalla sala stampa del Franchi:

Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio?

"Se guardiamo il nostro secondo tempo, credo meritassimo almeno un tempo. Ma non siamo entrati bene all'inizio, dopo un primo tempo del genere era difficile rimettere la gara dalla nostra parte".

Come si spiega questo primo tempo così?

"Siamo mancati in concentrazione e aggressività, ma anche nella leadership: nel primo gol che abbiamo preso l'organizzazione non era buona. Non possiamo prendere due gol così, dobbiamo far meglio".

Cosa le è piaciuto di più e di meno?

"La cosa più positiva è nel secondo tempo: la voglia di andare a prendere questo punto. Abbiamo giocato più in avanti, è mancato qualche gesto tecnico, ci sono state troppe scelte errate. Ma ci sono tanti spunti che possiamo prendere per la prossima gara".

Questa squadra sta giocando alla pari con le altre, dal mercato manca qualcosa?

"Sono contento del gruppo di giocatori che ho con me. Stanno lavorando bene, hanno voglia di portare avanti il progetto e per me è la cosa più importante".

Parla di mancanza di leadership, ma dove manca esattamente?

"Abbiamo giocatori di forte personalità, voglio che prendano più responsabilità sul campo. Se uno guarda il secondo tempo, vuole che questo carisma esca di più".

Avete puntano molto sulle palle da fermo, era il vostro piano?

"No, non era il nostro piano di gioco, ma quando hai giocatori forti di testa e che calciano bene da fermo, devi sfruttarlo. Oggi ci è mancato il secondo gol".

Che Serie A ha ritrovato rispetto a prima?

"È un campionato molto difficile, non c'è tanta differenza tra chi vuole lottare per la retrocessione e chi lotta per l'Europa League. Ci sono tantissime squadre che possono fare la partita anche con club più forti. C'è meno differenza rispetto a prima, oggi il gap è stato tra i nostri due errori sui gol concessi e gli errori della Fiorentina che noi invece non abbiamo sfruttato".