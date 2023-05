VIDEO FV, Vicario: "Futuro? Non so, intanto la Nazionale"

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Alessio Del Lungo

Dal palco del premio "Inside the sport", a Coverciano, si è così espresso il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario partendo dall'adozione del bimbo ucraino: "Questo gesto parte dalla condivisione portata avanti con la mia famiglia, è stata una scelta d'insieme. Abbiamo voluto aprire il nostro cuore a questa famiglia, sono ancora felicemente con noi. Si stanno ulteriormente integrando, sono entrati in conoscenza con la lingua. Da figlio unico mi sono ritrovato un piccolo fratellino, che è un grande appassionato di pallone. Mi segue, mi scrive alla fine di ogni gara ed è un motivo in più per fare bene. Futuro? Non ho ancora la macchina del tempo... (ride, ndr). Mi godo l'ultima partita con grande professionalità, poi spero ci sia la possibilità di far parte del gruppo della Nazionale".