VIDEO FV, Verso Siv-Fio: le ultime dalla Turchia

Manca sempre meno a Sivasspor-Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. In avvicinamento alla gara, grazie al lavoro dei nostri inviati in Turchia, le ultime sulla sfida. Dalla presenza di pubblico alla stadio alle probabili scelte di mister Italiano. Di seguito il video.

#Jovic è arrivato in Turchia ma partirà dalla panchina: ecco le ultime di formazione in vista di Sivasspor-#Fiorentina valida per il ritorno degli ottavi di finale di @europacfnleague! @radiofiviola



Dal nostro inviato @giannattasius pic.twitter.com/iKtc30LujZ