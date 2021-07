INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI-EMPOLI, LE CIFRE: CONTRORISCATTO A... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... NOTIZIE DI FV LA SICUREZZA DI BARONE E LA PAURA DI UNO YESMAN Sono convinta che esista il “calcese” ovvero un linguaggio legato al mondo del pallone, che spesso risulta banale e scontato ma che può farmi venire le palpitazioni a seconda dell’argomento in questione. Visto che stiamo aspettando questo terzo anno... Sono convinta che esista il “calcese” ovvero un linguaggio legato al mondo del pallone, che spesso risulta banale e scontato ma che può farmi venire le palpitazioni a seconda dell’argomento in questione. Visto che stiamo aspettando questo terzo anno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi