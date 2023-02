VIDEO FV, Squadra al CS: partenza per Coverciano

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista della gara contro la Juventus. A due giorni dal match in programma domenica alle ore 18, la squadra di Vincenzo Italiano si è ritrovata per l'allenamento giornaliero, una seduta che, come ieri, si terrà a Coverciano a causa di alcuni lavori di manutenzione che stanno coinvolgendo il Centro Sportivo Davide Astori. La squadra si è radunata comunque al CS dove, pochi minuti fa, è partita col pullman della società per raggiungere il vicino Centro Federale. Ecco le immagini dei nostri inviati: